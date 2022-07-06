لبنان.. مؤسسة الكهرباء تُحذَّر من قطع شامل للتيار عن كل البلاد

أعلنت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، عبر مؤسسة كهرباء لبنان، عن توجهها للتوقف عن العمل بسبب عدم تقاضيها مستحقاتها بالعملة الأجنبية من الدولة اللبنانية، على الرغم من إقرار الحكومة ذلك في جلستين منفصلتين بتاريخ 14 أبريل 2022م وتاريخ 20 مايو 2022م.

وبحسب ما أفادت صحيفة “المدن” اللبنانية، فإن من المرتقب أن يكون معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حالياً المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، قد توقف عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان قامت بإنجاز كامل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعاتها وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ حوالى الشهر، وإنما لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد.

ووفق بيان صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، فإن قراري مجلس الوزراء المعنيين، لم يخصصا لمؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية العام 2022، سوى مبلغ بقيمة 60 مليون دولار فقط، لزوم كافة متعهدي المؤسسة، علما أن هذا المبلغ المخصص غير كاف بالنسبة لحجم الأعمال المطلوب تنفيذها بالحد الأدنى الممكن لتسيير المرفق العام.

وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، فإن عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة (Fresh Dollar) إلى المتعهد، وفق قراري مجلس الوزراء، سيؤدي إلى توقيف المشغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، من دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره إلى توقف التغذية قسراً عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة).

ونوهت مؤسسة كهرباء لبنان إلى “أنها كانت قد وضعت خطة إنتاجية واتخذت سلسلة إجراءات احترازية، سبق لها وأن أعلنت عنها في بياناتها السابقة، وذلك من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، سيما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وإنما هذه المشكلة التي طرأت عليها هي خارج نطاق قدرتها وصلاحياتها على معالجتها، وبالتالي لا يمكن حلها، ولو مرحلياً، سوى بتطبيق قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد”.