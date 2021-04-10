لبنان.. مظاهرات في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية

تظاهر عشرات اللبنانيين وسط العاصمة بيروت، اليوم السبت، مطالبين بتشكيل حكومة “انتقالية” قادرة على انتشال البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وقال شهود، إن المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، رفعوا الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها: “نحو العلمانية”، و”ثورة على الفاسدين”، كما رددوا هتافات من قبيل “إلنا، إلنا هذا الوطن إلنا، سرقونا الحرامية”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وحمّل الناشطون خلال التظاهرة مسؤولية انهيار الاقتصاد في البلاد إلى النظام الحاكم بحسب الشهود، مطالبين بتشكيل حكومة “انتقالية” قادرة على إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي.

يأتي ذلك في حين، أُطلِقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، من قِبل ناشطين ومجموعات “ثورية” للنزول إلى الشارع تحت عنوان “سبت الغضب”.

ومنذ أكثر من عام، يُعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.