لبنان.. مقتل جنود من الجيش ومدنيين وإطلاق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من البنانيين بينهم جنود من الجيش جراء غارات شنها الطيران الحربي الاسرائيلي عبى بلدات جنوب وشرق لبنان، وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن مئات الآلاف توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان، في حين أمر الجيش الإسرائيلي سكان 5 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها، وأكد حزب الله مهاجمة قوات إسرائيلية بالمطلة والخيام.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “باستشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين بغارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة مشغرة”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الشارون، مشيرة إلى اعتراض 4 وسقوط الخامس بمنطقة مفتوحة.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد صواريخ أطلقت من لبنان.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه صفد، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

وفي الجليل شمالي إسرائيل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليلين الغربي والأعلى، بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في أدميت وعرب العرامشة.

وأكد رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان على منطقتي الجليل الأعلى والغرب، مشيرا إلى اعتراض بعضها.

بدوره، أعلن حزب الله أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة شمالي إسرائيل، وتجمعا لقوات إسرائيلية شرقي مدينة الخيام جنوبي لبنان. كما قصف برشقات صاروخية مستوطنتي حتسور هاغليليت ومعالوت ترشيحا شمالي إسرائيل.

وفي لبنان، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة جنوبي البلاد بالإخلاء تمهيدا للقصف، وطالبهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن حزاما ناريا صباح اليوم استهدف بلدتي شقراء وبرعشيت، ودمر عددا من المباني والشقق السكنية.

ويكثف الجيش الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء لبنان بأعقاب زيارة المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي حربها على لبنان عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيليإلى 3670 قتيلا و15413 جريحاً.