لبنان.. مقتل 6 أشخاص بغارة إسرائيلية والرئيس يصرّ على الانسحاب الكامل

في سياق استمرار الخروقات الإسرائيلية، قتل 6 لبنانيين وأصيب اثنان آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتين مدنيتين شرق بلدة طيردبا، جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وبحسب المعلومات، “نفذت مسيرة إسرائيلية غارة مستهدفة سيارة و”فان” في بلدة طيردبا بقضاء صور جنوب البلاد، كما وقعت هجمات إسرائيلية جديدة على وسط بلدة بني حيان ومحيط عيتا الشعب جنوب لبنان”.

في غضون ذلك، “تقدم لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمرة رغم إعلان وقف الأعمال العدائية”.

وطالب لبنان مجلس الأمن، “بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات وضمان حقوق المزارعين والصيادين في المناطق المتأثرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على التعويض عن الأضرار كافة التي تسبب بها عدوانها على القطاع الزراعي وسائر القطاعات”.

كما طلب لبنان من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الراعية لإعلان وقف الأعمال العدائية، “اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء الخروقات الإسرائيلية المتكررة لبنود هذا الإعلان”.

في السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، “على إصرار على انسحاب إسرائيل بالكامل مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وانتشار الجيش على الحدود الجنوية”.

وقال عون خلال استقباله نظيره القرصي أناستاسيادس: “فور تشكيل الحكومة الجديدة، ستنطلق عجلة العمل الحكومي، ودعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ضروري وبنّاء”.

هذا “ويعد الرئيس القبرصي أول رئيس أجنبي يزور لبنان لتقديم التهنئة للرئيس عون، وبعد اللقاء، قال: “جئت اليوم لأقف الى جانب الدولة اللبنانية وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل”.

وتستمر “الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، مع اقتراب مهلة الـ60 يوما على الانقضاء”.