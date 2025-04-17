لبنان.. نحو مئتي قتيل بغارات إسرائيلية وآلاف الخروقات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، “مقتل شخص نتيجة غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت فيها دراجة نارية عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، “أن الجيش الاسرائيلي أطلق النار باتجاه لجان كشف الأضرار التابعة لمجلس الجنوب في أطراف بليدا جنوب لبنان، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل مسبق الصنع في بلدة البستان دون وقوع إصابات”.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن “لبنان أحصى 2700 خرق إسرائيلي منذ وقف إطلاق النار أدت إلى سقوط 180 قتيلا”.

وقال مرقص: إن “هناك صعوبات كبيرة من بينها الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته تعيق مهام الجيش اللبناني جنوب الليطاني”.

وفي شأن ملف سلاح “حزب الله”، قال مرقص، “إن الحكومة ملتزمة ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا”، وأكد أن “مجلس الوزراء وافق على تمديد ولاية اليونيفيل، القوات الدولية العاملة جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “هاجم الليلة الماضية “بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله” في جنوب لبنان”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيعمل “ضد محاولات “حزب الله” لإعادة اعمار قدراته أو التموضع عسكريا تحت غطاء مدني”.