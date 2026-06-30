لبنان يحدد أولوياته.. انسحاب إسرائيلي كامل وانتشار للجيش

أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في بسط سلطة الدولة وتعزيز السلم الأهلي في البلاد، مؤكدًا استمرار الثقة بالمؤسسة العسكرية في تنفيذ مهامها الوطنية.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث اطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها خلال زياراته إلى تركيا وبريطانيا، في إطار التعاون العسكري بين لبنان وتلك الدول، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية في لبنان، إلى جانب المهام المرتقبة للقوات المسلحة في المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية–الأمريكية–الإسرائيلية، وما أسفر عنها من “اتفاق إطار” يهدف إلى إنهاء الحرب على لبنان.

وأكد الرئيس عون أن الحملات التي تستهدف الجيش وقيادته عبر التشكيك أو الافتراء لن تؤثر على أدائه أو على التزامه بقرارات السلطة السياسية، مشددًا على استمرار دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وكان قد أُعلن في وقت سابق عن توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويتضمن تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن أولوية الحكومة اللبنانية تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، إلى جانب انتشار الجيش واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وجاءت تصريحات رجّي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، الذي هنأ لبنان على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، معربًا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية، وفق ما نقلته مصادر رسمية.

وأعرب الوزير القبرصي عن دعم بلاده والاتحاد الأوروبي للبنان في هذه المرحلة، فيما شدد الجانب اللبناني على التزام الحكومة بأولوياتها الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي السياق، شهدت واشنطن خلال الأشهر الماضية سلسلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تناولت ملفات أمنية وسياسية، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في الجنوب، ضمن جهود دولية لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار.

رويترز: إسرائيل تشكك في قدرة لبنان على تنفيذ اتفاق الإطار

أفادت وكالة “رويترز” بأن القيادة الإسرائيلية أعربت عن شكوكها في قدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق الإطار مع إسرائيل، والذي يتضمن بنودًا تتعلق بنزع سلاح تشكيلات حزب الله.

وبحسب مصادر حكومية إسرائيلية نقلتها الوكالة، فإن تل أبيب تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة دبلوماسية مهمة على طريق تحقيق سلام طويل الأمد مع لبنان، رغم التحفظات المتعلقة بآليات التنفيذ.

في المقابل، نقلت “رويترز” عن مصادر لبنانية أن جزءًا من القيادة في بيروت يخشى أن يؤدي الاتفاق إلى خلق مأزق داخلي، في ظل التحديات المرتبطة بقدرة الدولة على نزع سلاح حزب الله وبسط احتكارها للسلاح.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، وصف الحزب الشيوعي اللبناني الاتفاق الموقع في واشنطن بأنه سابقة خطيرة، معتبرًا أنه يمثل خضوعًا واستسلامًا.

كما أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي رفض الحزب القاطع للاتفاق الإطاري، واصفًا إياه بأنه “اتفاق استسلامي ولد ميتًا”، مؤكدًا العمل على إسقاطه سياسيًا وعمليًا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن في 26 يونيو التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل بعد خمس جولات من المفاوضات، بحضور سفيري البلدين لدى واشنطن.

وينص الاتفاق على مراحل تشمل انتقال مناطق جنوب وشمال نهر الليطاني إلى سيطرة الجيش اللبناني، مع نزع سلاح التشكيلات غير الحكومية تدريجيًا، بما يهيئ لاحقًا لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

لبنان.. مواجهة مسلحة خلال احتفالات كرة القدم تسفر عن جرحى في جنوب البلاد

تحوّلت احتفالات جماهير كرة القدم بفوز منتخب البرازيل على اليابان بنتيجة 2-1 وتأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم، إلى أعمال فوضى وعنف في بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان.

وأسفر إشكال وقع في البلدة التابعة لقضاء صور جنوب لبنان عن إصابة 6 أشخاص، بعد خلاف بين مشجعين تطوّر من عراك بالأيدي إلى مواجهة مسلحة.

وعملت فرق الإسعاف التابعة لـ”كشافة الرسالة الإسلامية” على نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.

كما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت ملاحقة المتورطين في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاءت هذه التطورات عقب احتفالات جماهيرية بفوز المنتخب البرازيلي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع أمام اليابان، في مباراة حسمت تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.