لبنان يدعو إلى حل الإشكالية مع السعودية بالحوار

دعا وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إلى حل الإشكالية الراهنة بين بلاده والسعودية بالحوار، وتغليب المصلحة العربية المشتركة.

ونقل بوحبيب، في مؤتمر صحفي، تأكيد رئيس بلاده ميشال عون على أن موقف اللبناني موحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية.

وشدد بوحبيب على أنه لا يجوز أن تتأثر العلاقات بين البلدين بأي مواقف فردية، وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة في ما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري.

وأضاف بوحبيب أن لبنان يعتبر أن أي إشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين، مثل لبنان والسعودية، لا بد أن تُحل من خلال الحوار والتنسيق وفق المبادئ المحددة في ميثاق جامعة الدول العربية.

وتابع بوحبيب أن لبنان يتطلع إلى الدول العربية ليكونوا إلى جانبها في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكّد بوحبيب بأن ما حصل يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة.

وكانت دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن سحبت سفرائها من بيروت، جراء تصريحات سابقة لوزير الإعلام جورج قرداحي قبل أن يكون وزيرا، بأن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات.