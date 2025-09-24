لبنان يرفض تهديدات المبعوث الأمريكي «براك» ويؤكد سيادة الجيش والدولة

أثارت تصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس براك، حول الوضع في لبنان وتصويره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلا خطوط حمراء، عاصفة من ردود الفعل السياسية والإعلامية في البلاد.

وطالب براك لبنان بـ”قطع رأس الأفعى”، في إشارة إلى إيران، منتقدًا قدرات الجيش اللبناني على مواجهة ما أسماه “حزب الله”.

وردت القيادة اللبنانية على التصعيد الأمريكي بسرعة، إذ شدد الرئيس جوزيف عون على أن خطة الجيش اللبناني تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معربًا عن أن استمرار تأخير انسحاب إسرائيل من الجنوب يعرقل جهود الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لتصريحات براك، مشددًا على أن الجيش اللبناني ليس “حرس حدود لإسرائيل”، وأن سلاحه “وسيلة لحماية السيادة الوطنية”، داعيًا اللبنانيين إلى توحيد الصفوف لمواجهة أي تهديد خارجي.

وأشار بري إلى أن كلام الموفد الأمريكي مناقض لتصريحاته السابقة، مؤكداً أن نوايا إسرائيل العدوانية تستهدف كل لبنان وليس فئة معينة.

بدوره، أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن استغرابه من تصريحات براك، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ البيان الوزاري والإصلاحات، وحصر السلاح بيد الدولة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم الجيش والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

كما وصف سياسيون وباحثون لبنانيون، بينهم فارس سعيد وفيصل عبد الساتر، تصريحات براك بأنها “تجاوزت كل الأطر الدبلوماسية والأخلاقية”، معتبرين أنها تهدف للضغط على لبنان لتسريع خطوات نزع السلاح، وأنها تمثل مصالح إسرائيل أكثر من كونها موقفًا دبلوماسيًا محايدًا.