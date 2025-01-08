لبنان يصدر قراراً للسوريين الممنوعين من الدخول

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة صادرة عن الأمن العام اللبناني، تفيد بالسماح للسوريين بالدخول والعبور إلى سوريا خلال 24 ساعة.

ووفق الوثيقة، “فإنها موقعة من رئيس الدائرة الأمنية في الأمن العميد هادي أبو شقرار وموضوعها “قرار السماح بدخول السوريين “ترانزيت”.

ومن أبرز النقاط التي تضمنتها الوثيقة:

عند قدوم مسافر سوري يرغب بالعبور عبر الأراضي اللبنانية ودخول سوريا برا ويتبين بحقه بلاغ منع دخول (باستثناء البلاغات الصادرة من مكتب شؤون المعلومات) السماح له بالدخول ومنحه إذن مرور لمدة 24 ساعة بالرغم من بلاف منع الدخول الذي يبقى ساريا لما بعد مغادرته عبر الحدود البرية، وتدوين عبارة بالرغم من المنع على الجواز وتنظيم جدول يومي بهذه الحالات وإيداعه الدائرة الأمنية.

عند قدوم مسافر سوري يرغب بالمرور عبر الأراضي اللبنانية ودخول سوريا ويتبين عليه منع دخول صادر عن مكتب شؤون المعلومات (إحالات وتعاميم) يتم إعداد وثيقة اتصال من دائرة أمن عام المطار إلى الدائرة الأمنية.

إحالة الجدول اليومي بهذه الحالات إلى مكتب شؤون المكتبية للتثبيت من مغادرة أصحاب العلاقة وعرض النتيجة على المدير العام.

فيما خص أولئك الذين بحقهم بلاغ منع دخول صادر عن مكتب شؤون المعلومات مراسلة دائرة الحدو الأمنية لإبداء الرأي والعرض على المدير العام.