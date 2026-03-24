لبنان يطرد السفير الإيراني ويمنحه «مهلة للمغادرة»

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين في بيروت محمد رضا شيباني واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، ومنحته مهلة حتى الأحد المقبل لمغادرة الأراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن القائم بالأعمال الإيراني توفيق صمدي خوشخو استُدعي إلى الوزارة، حيث أبلغه الأمين العام السفير عبد الستار عيسى بقرار الدولة اللبنانية، في خطوة تعكس توتراً متصاعدًا في العلاقات الثنائية بين بيروت وطهران.

كما استدعت الوزارة السفير اللبناني في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته بـ”انتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين”.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن قرار سحب اعتماد السفير الإيراني لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بل يمثل إجراءً قانونيًا اتُخذ لمخالفة السفير أصول العمل الدبلوماسي.

وأشار البيان الرسمي إلى أن القرار استند إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، موضحًا أن السفير محمد رضا شيباني خالف موجبات عمله كسفير معتمد في لبنان. وأضاف البيان أن المادة 41 من الاتفاقية تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة.

وأوضح البيان أن السفير الإيراني أدلى بتصريحات تدخلت في السياسة الداخلية اللبنانية وانتقدت بعض قرارات الحكومة، كما أجرى لقاءات مع جهات لبنانية غير رسمية دون التنسيق مع وزارة الخارجية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء القانوني.

وشددت الوزارة على حرصها الدائم على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، مؤكدة أن هذه العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

فيما أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله قد انتهى سياسيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن لبنان لن يشارك ماليًا في الحرب الدائرة بين الحزب وإسرائيل، لأن الدولة لم تختر خوض هذا النزاع.

وقال جعجع في مقابلة مع قناة إم تي في اللبنانية: “أشك أن تنتهي الأعمال الحربية الآن قبل إيجاد حل نهائي لحزب الله، الذي انتهى في لبنان وعند العرب وفي الخارج”.

وأضاف: “لن نقبل أن تدفع الدولة اللبنانية ليرة واحدة في حرب لم نخترها ولم يكن لدينا القرار بخوضها، وعلى الدولة اللبنانية المطالبة بالتعويضات من إيران”.

كما اعتبر أن الشرق الأوسط لن يبقى كما كان منذ أربعين عامًا، مشيرًا إلى وجود قرار أميركي وإسرائيلي لإنهاء حزب الله، ورفض كلام الحزب حول “قلب البلد” بعد الحرب، معلقًا: “ما تفكروا الدنيا فالتة”.

وفيما يخص قرار طرد السفير الإيراني، قال جعجع: “حسنا فعلت الحكومة اللبنانية بهذا القرار، ورجّي (وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي) بحثه مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

وأضاف: “كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة، بسبب تدخل إيران في لبنان، والأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري موجود في لبنان، على الأقل بمئات الأشخاص، وهو يدير العمليات مباشرة”.

وأشار جعجع إلى أهمية نزع السلاح غير الشرعي في لبنان لضمان الأمن والاستقرار، مؤكداً على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بقرار الحرب والدفاع عن أراضيها.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن قرار لبنان بسحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني وطرده من البلاد خطوة مبررة وضرورية لحماية سيادة الدولة اللبنانية.

وقال ساعر على منصة “إكس”: “أرحب بقرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرد السفير الإيراني المعين من لبنان. هذه خطوة مبررة وضرورية ضد الدولة المسؤولة عن انتهاك سيادة لبنان، واحتلالها بشكل غير مباشر عبر حزب الله، وجرها إلى الحرب”.

وأضاف: “ندعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات عملية ومهمة ضد حزب الله، الذي لا يزال وزرائه يخدمون نيابة عنه”.

في الوقت نفسه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية متعددة داخل جنوب لبنان، بما في ذلك بلدة القوزح وتلة الخمارة ومواقع جنوب غرب بلدة علما الشعب، مستخدمًا صواريخ موجّهة وطائرات مسيرة، وفق بيانات رسمية.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالًا لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى يتم تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل بالكامل.

وقال كاتس في تصريحاته لوكالة AP إن “حزب الله ارتكب خطأ فادحًا عندما هاجم إسرائيل كأداة خادمة للنظام الإيراني”، مضيفًا أن “الحزب يدفع وسيستمر في دفع الثمن جراء هذه الخطوة”.

وأوضح الوزير أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في لبنان بكل قوته ضد مسلحي حزب الله ومنصات إطلاق الصواريخ، متهمًا الحكومة اللبنانية بـ”الفشل في الوفاء بالتزامها بتفكيك سلاح الحزب في جنوب لبنان وفي مختلف أنحاء البلاد”.

وأشار كاتس إلى أن الجيش يتقدم داخل الأراضي اللبنانية لاقتناص خط دفاع أمامي، يهدف إلى القضاء على مسلحي حزب الله وتدمير البنى التحتية للإرهاب والمنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود، وفق ما وصفه بالنموذج الذي طبق في رفح وبيت حانون في غزة. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق منطقة دفاعية وإبعاد التهديد عن المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس أنه زار شمال إسرائيل أمس والتقى بقادة الوحدات المتقدمة في لبنان، معربًا عن إعجابه بشجاعتهم وعزيمتهم.

وأكد وزير الدفاع أن الجيش الإسرائيلي فجر جميع الجسور الخمسة فوق نهر الليطاني التي كان يستخدمها حزب الله لنقل المسلحين والأسلحة، مشيرًا إلى أن الجيش يسيطر على بقية الجسور وفي المنطقة الأمنية الممتدة حتى نهر الليطاني.

واختتم كاتس تصريحاته بالقول: “المبدأ واضح: هناك إرهاب وصواريخ، لا منازل ولا سكان. الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة، ولن نسمح بعودة الوضع كما كان في السابع من أكتوبر. لقد أوفينا بوعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال”.

وفي الوقت نفسه، تتجه إسرائيل لزيادة التعبئة العسكرية، حيث وافقت الحكومة على استدعاء 400 ألف جندي احتياطي.

إبى ذلك، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان من كارثة إنسانية كبيرة جراء النزوح الجماعي، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من مليون شخص خلال ثلاثة أسابيع، ما يمثل حوالي 18% من السكان اللبنانيين.

وأوضحت المتحدثة الرسمية دلال حرب أن النازحين يواجهون نقصًا في المساعدات الأساسية، بما في ذلك مواد النظافة والبطانيات، إضافة إلى حاجة النساء الحوامل والمرضعات لدعم خاص.

كما تم التنسيق مع جمعيات محلية ودولية لتقديم المساعدة وإيواء الأشخاص في مراكز مؤقتة، مع الاهتمام باللاجئين السوريين والفلسطينيين والعمال الأجانب.

ويأتي هذا التصعيد في إطار توترات أوسع في المنطقة منذ 28 فبراير 2026، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين واغتيال قادة بارزين، بمن فيهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وردّت إيران بشن ضربات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في الشرق الأوسط، مهددة بـ”رد غير مسبوق”.