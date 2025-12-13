لبنان يعلن جاهزيته لترسيم الحدود.. سوريا تحسم الجدل حول العملة!

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، جهوزية بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، مؤكدًا أن حل النزاع حول مزارع شبعا الحدودية يمكن تأجيله لمرحلة لاحقة، في خطوة تعكس رغبة لبنان في تنظيم ملف الحدود بشكل تدريجي ومدروس، مع الحفاظ على مصالحه الوطنيةِ.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وفدًا من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، حيث أوضح ردا على سؤال أن فرنسا سلمت لبنان خرائط دقيقة تحدد الحدود مع سوريا، وأن اللجنة اللبنانية جاهزة للبدء في عملية الترسيم البحري والبري فور الاتفاق، مما يفتح الباب أمام تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الإقليميِ.

وأشار الرئيس عون إلى أن العلاقات مع سوريا بطيئة وتتطور نحو الأفضل، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التطورات في تحقيق استقرار أمني وسياسي في المنطقةِ، مع تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.

33 مصابًا جراء انفجار خلال حفل زفاف في بلدة عابدين بريف درعا الغربي

أصيب 33 مواطنًا سوريًا بجروح مساء الجمعة، نتيجة انفجار وقع خلال حفل زفاف في بلدة عابدين بريف درعا الغربي.

وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد لوكالة الأنباء السورية سانا أن المصابين شملوا أطفالًا، حيث وصل إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني 6 إصابات، وإلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات.

وأكد المحاميد أن مديرية صحة درعا تتابع جميع الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتأمين كل متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة.

وباشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها حول الانفجار في بلدة عابدين لتحديد طبيعته وأسبابه، لضمان الوقوف على الملابسات بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

مصرف سوريا المركزي ينفي إطلاق عملة رقمية جديدة ويؤكد الاعتماد على بياناته الرسمية فقط

حسم مصرف سوريا المركزي، الجدل المثار حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق عملة رقمية جديدة.

ونفى المصرف إطلاق أي عملة رقمية جديدة أو غيرها، سواء كانت مرتبطة بالليرة السورية أو بأي عملات أخرى، موضحا في بيان رسمي أن أي نشاط أو إعلان يتعلق بإصدار عملة أو أدوات مالية لا يمكن أن يصدر إلا عنه حصرا عبر قنواته المعتمدة، ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

ويأتي ذلك بعد انتشار صور ومشاركات على مواقع التواصل تشير إلى إطلاق عملة رقمية باسم “أمانة” (Amanah Coin – AMN)، يُزعم أنها ستنافس الليرة التركية والدولار، مع خوارزمية ربط ذكية توفر استقرارا نسبيا.

وكان مصرف سوريا المركزي أكد في بيان سابق استمراره في تنفيذ خطة تبديل العملة بالتعاون مع الجهات المعنية، وشدد على أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بها، وأنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وما يُتداول عبر منصات غير رسمية لا أساس له من الصحة.