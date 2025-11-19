لبنان يفرج عن هانيبال القذافي.. سلام: ما حصل يستوجب مراجعة جدية

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء الثلاثاء، هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد أن أفرجت السلطات اللبنانية عنه بكفالة قدرها 900 ألف دولار.

وقال سلام إن ما حصل مع هانيبال القذافي “يستوجب مراجعة جدية لضمان حسن سير العدالة وصون حقوق الأفراد”.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن هانيبال يسعى الآن للسفر إلى جنوب إفريقيا، بعد أن رفض السفر إلى ليبيا أو أي دولة عربية لأسباب أمنية. وأضافت الوكالة أن هانيبال مقيد الحركة ومجمد الأصول بسبب ارتباطه الوثيق بالنظام السابق، وأن الجهات التي تواصلت معه حاولت استقطابه لأغراض سياسية، إلا أنه اختار جنوب إفريقيا نظرًا للعلاقة التاريخية بين الزعيم الراحل معمر القذافي والدولة وموقفها من قضايا القذافي.

يذكر أن قرار الإفراج صدر في أولى محاكماته بعد عشر سنوات من سجنه على خلفية قضية اختفاء الزعيم الديني موسى الصدر وشخصين آخرين خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حيث تم توقيف هانيبال في ديسمبر 2015 بتهمة “كتم معلومات” حول الحادثة.

https://twitter.com/nawafsalam/status/1990792699981799599?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990792699981799599%7Ctwgr%5E482ded068972ac48f6ba599277f0ffd7e272b0f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1731657-D8B1D8A6D98AD8B3-D988D8B2D8B1D8A7D8A1-D984D8A8D986D8A7D986-D98AD8B3D8AAD982D8A8D984-D987D8A7D986D98AD8A8D8A7D984-D8A7D984D982D8B0D8A7D981D98A-D8A8D8B9D8AF-D8A5D8B7D984D8A7D982-D8B3D8B1D8A7D8ADD987%2F