لبنان يفرض رسوما جديدة على السوريين!

أعلنت السلطات اللبنانية، عن فرض رسوم جديدة على السوريين المسافرين إلى أراضيها عبر الحدود البريّة.

وبحسب ما نقلت العديد من الوسائل الإعلامية، فإن السلطات اللبنانية فرضت رسوما على السوريين الداخلين إلى أراضيها لإجراء مقابلات في بعض السفارات الأجنبية، مثل سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، وكذلك على السوريين الراغبين بالسفر إلى دولة ثالثة عبر مطار بيروت.

ونقلت المعلومات المتداولة، أن السلطات اللبنانية أعادت سبب فرض الرسوم إلى كون تلك السفارات لا ترسل قوائم مواعيد السوريين إلى الحدود اللبنانية بشكل مباشر، وإنما للأمن العام والذي يمنح أصحاب المواعيد موافقات الدخول إلى لبنان أو رفضها.

وأوضحت أن تلك الرسوم هي تكاليف البرقيات والمراسلات التي ينظّمها الأمن العام اللبناني لدخول السوريين إلى سفارات البلدان الأربعة، بينما لا يتطلب الدخول لمراجعة بقية السفارات دفع أي رسوم.

وكان الأمن العام اللبناني فرض رسوما مماثلة على السوريين حاملي “فيزا” السفر الورقية إلى مصر أو الإمارات أو ليبيا عبر مطار بيروت الدولي.