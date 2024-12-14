لبنان يفرض قيوداً جديدة على دخول السوريين

أصدر الأمن العام اللبناني، “تعميما جديدا على شركات الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، يفرض قيودا جديدة على السوريين الراغبين بدخول لبنان”.

وفرض التعميم الجديد، “منع دخول السوريين بهدف زيارة عمل أو الدراسة أو مراجعة مع إحدى السفارات الأجنبية، كما التعميم يمنع رجال الدين وموظفي الدولة، وأعضاء النقابات المهنية المختلفة، من دخول البلاد”.

وكانت قناة “الجديد” اللبنانية، نقلت عن مصادر الأمن العام اللبناني قوله “إنه تم تحديد شروط مقيدة لدخول السوريين إلى لبنان جراء الأحداث الأخيرة، أما بالنسبة إلى خروجهم فهو مسهل والمعابر كافة مقفلة ما عدا معبر المصنع”.

هذا “وارتفعت أسعار العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي”، بحسب ما نقلت مصادر إلى وكالة رويترز، وقال عاملون بأحد مراكز الصرافة في دمشق، “إن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 مقابل الدولار”.