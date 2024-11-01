لبنان ينفي طلب واشنطن وقف إطلاق النار «من طرف واحد»

نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، “أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد”.

وفي بيان لوكالة رويترز، قال مكتب ميقاتي: “إن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين الطرفين في عام 2006”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير إعلامية، “بأن المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين طلب من لبنان أن يعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل كجزء من المفاوضات الدائرة بهذا الشأن”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى ودبلوماسي كبير قولهما: “إن المبعوث الأمريكي طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل كجزء من الجهود الرامية إلى مساعدة المفاوضات على التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ أكثر من عام”.

وقالت المصادر إن “الجهود التي بذلها المبعوث الأمريكي في لبنان نقلت إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، لكن مثل هذا الإعلان كان ينظر إليه على أنه غير قابل للتطبيق في لبنان، حيث أنه يعادل الاستسلام”، وفق ما أوردت الوكالة.