لبنان يوقع على تعديل مرسوم حدود منطقته الاقتصادية البحرية الخالصة

وسائل إعلام لبنانية، أعلنت اليوم الاثنين، عن توقيع وزير الأشغال اللبناني، ميشال نجار، على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان.

وأفادت وكالة “النشرة” اللبنانية أن وزير نجار وقع على المرسوم بعدما اطلع على ​تقرير​ الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة.

وعقد اجتماع في ​وزارة الأشغال​ بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة ووفد من ​قيادة الجيش​ من جهة ثانية.

وبحسب المصادر، ضم الاجتماع الأعضاء العسكريين في مفاوضات ​الناقورة​، وجرى نقاش في تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة ل​لبنان​ وإدراج ذلك في المرسوم الخاص.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، عن توجيه الولايات المتحدة رسالة صارمة إلى لبنان عبر سفيرتها في بيروت.

وذكر موقع “”ليبانون ديبايت” اللبناني أن “السلطات اللبنانية قد تبلغت موقفا حازما من السفيرة الأمريكية في لبنان دورثي شيا بشأن المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني”.وفقا لسبوتنيك.

وأشار الموقع إلى أن الرسالة التي وجهتها السفيرة الأمريكية تنص على أن الكيان الصهيوني ستنسحب بشكل كامل من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستبدأ بأعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، في حال تم تعديل مرسوم الحدود البحرية واعتماد الخط 29″.