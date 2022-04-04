لبنان.. يُعلن إفلاسه

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وإنّه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي إنّه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، مضيفا «نريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

وتابع الشامي في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أنّ هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن فتح السحوبات المصرفية لكل الناس، «أنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي ذكر الشامي «نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي».

وأعرب الشامب عن أمله في الوصول لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى، وأنّ المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.