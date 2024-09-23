لبنان.. 182 قتيلا حتى الآن وموسكو تعلّق!

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 182 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 727 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بدء المواجهات بين “حزب الله” وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

في السياق، وحول تصعيد الصراع بين إسرائيل و”حزب الله”، أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، “عن قلق موسكو البالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر وصعوبة التنبؤ بمآلات النزاع”.

وقال بيسكوف: “بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتفاقم، وعدم قابلية (النزاع) للتنبؤ به يتزايد، هذا الأمر يثير قلقنا البالغ”.

كما حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، “من عواقب مدمرة لأي عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان، على أمن المنطقة بأكملها”.

هذا وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.