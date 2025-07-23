لبنان.. 20 جندياً إسرائيلياً اقتحموا منازل مأهولة ومهجورة في سهل الماري

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت فجر اليوم الأربعاء في منطقة جنوب لبنان، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل المأهولة والمهجورة، ترافقت مع استجوابات لمواطنين لبنانيين وعمال سوريين.

وذكرت إذاعة “صوت لبنان” أن القوة الإسرائيلية، المكوّنة من نحو 20 جندياً، دخلت من محيط بلدة العباسية الحدودية باتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري، حيث قامت بتفتيش بعض المنازل، واستجوبت عدداً من السكان المحليين والعمال السوريين.

وبحسب المصدر نفسه، فقد غادرت القوة الإسرائيلية المنطقة بعد ساعات، مصطحبة معها عاملين سوريين قبل أن تطلق سراحهما لاحقاً قرب الحدود.

يأتي هذا التطور الميداني في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، وبعد تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي أكد أمس أن الجيش سيواصل العمل على “إضعاف سوريا وحزب الله” و”حرمانهما من الإمكانيات الاستراتيجية حفاظاً على حرية عمله”.