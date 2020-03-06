لبنان.. 4 إصابات بفيروس «كورونا» مجهولة المصدر

أصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات، أكثر من 100 ألف حول العالم. [رويترز]

أفاد وزير الصحة اللبنانية حمد حسن، الجمعة، بحصول تطور غير محسوب في الـ48 ساعة الماضية، حيث تسربت إصابات بفيروس كورونا المستجد من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان.«»

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الوزير قوله: “خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس ولدينا حاليا انتشار الفيروس ولدينا 4 حالات مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها”.

ودعا وزير الصحة اللبناني المسؤولين في لبنان، إلى التحلي بأعلى درجات الوعي وتحمل المسؤولية، بدل الجدال العقيم، لمواجهة خطر تفشي كورونا، وفق قوهل.

وأعلن لبنان، أمس الخميس، تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجد لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع عدد المصابين إلى 16 شخصاً، ومع إعلان وزير الصحة اليوم، التأكد من 4 إصابات جديدة، يرتفع العدد إلى 20 شخصاً.

هذا وأُغلِقت المدارس وألغيت بعض المناسبات العامة وأوقفت الرحلات الجوية لغير المقيمين من مراكز انتشار الفيروس مثل إيران.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن مراقبة الحالات في بيروت وخطوات الحجر الصحي تفي بالمعايير الدولية.

وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات، أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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