لبيعهم أدّوية منتهية الصلاحية.. النيابة تأمر بحبس 3 وافدين إلى ليبيا

أمرت النيابة العامّة بحبس 3 وافدين من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية، لخرقهم التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية.

وذكرت النيابة العامة أن المتّهمين قامو بإدخال أصنافاً من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.

واشارت النيابة العامّة إلى أنّ التحقيقات أثبتت واقعة جمع الجناة لمواد طبية منتهية الصلاحية وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية ثم قاموا ببيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها.