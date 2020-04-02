لتأخره في تقديم المساعدة.. الاتحاد الأوروبي يعتذر لإيطاليا

الاتحاد الأوروبي سيخصص 100 مليار يورو للدول الأكثر تضررا. [أسوشيتد برس]

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد وتأخر تقديم المساعدة.

جاء ذلك في رسالة للمسؤولة الأوروبية، نشرتها الخميس، الصحف الإيطالية.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، فإن المسؤولة الأوروبية وجهت رسالة مباشرة إلى الإيطاليين، جاء فيها: “أقدم لكم اعتذاراتي.. نحن معكم”.

وكتبت في صحيفة “لا ريبوبليكا”: “اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا.. لكن الأمر لم يكن دائما كذلك”.

وتابعت فون دير لاين: “علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية”.

وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 100 مليار يورو للدول الأكثر تضررا بدءا بإيطاليا للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل.

ونوهت بأن أوروبا اتفقت أيضا على “منح قروض مضمونة من كل الدول الأعضاء ما يثبت التضامن الأوروبي”.

وأشارت إلى أن كل يورو متوفر في الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي سينفق لمعالجة هذه الأزمة، وذكرت أن “المفوضية الأوروبية فعلت الشهر الماضي كل ما وسعها لمساعدة إيطاليا”.

اقترح تصحيحاً