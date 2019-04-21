لتأمين الطوق الغربي للعاصمة.. مدير أمن الجفارة يبحث إعداد خطة أمنية مشتركة مع مديرية الزاوية

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف برؤساء المراكز والأقسام والوحدات، وبحضور العميد عبد السلام المرتاح والمساعد للشؤون العامة ورئيس قسم النجدة وعدد من الضباط التابعين إلى مديرية أمن الزاوية.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إعداد خطة أمنية مشتركة لتأمين الطوق الغربي للعاصمة بالتعاون بين مديرية أمن الجفارة والزاوية والأجهزة الأمنية الأخرى لتسيير الدوريات والتمركزات الأمنية لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج العاصمة طرابلس, إعتباراً من يوم غد الاثنين.

يُشار أن هذه الخطة ستشمل خلال المدة القادمة جميع مديريات الأمن المجاورة بطوق العاصمة، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.