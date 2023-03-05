لتطبيع العلاقات.. اليونان تُرحب بأي تحرك من جانب تركي

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إنّ بلاده ترحب بأي تحرك من جانب تركيا لتطبيع علاقتها مع اليونان وحل نزاعاتها في تحديد الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بناء على القانون الدولي للبحار.

وأكد دندياس في تصريح صحفي السبت ضرورة المحافظة على تحسن العلاقات الثنائية في ضوء مناخ التضامن الذي ظهر بين السلطات اليونانية والتركية بعد حادثة تصادم القطار في منطقة تمبي اليونانية والزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وأشار دندياس إلى أنّ هذا المناخ يمكن أن يدعم التقارب بين الدوليتين ومجتمعاتهم، وأنّ هذا الزخم الذي حدث مؤخرا ربما يسمح الآن بالنظر في إمكانية استئناف الاتصالات الاستكشافية أو المحادثات حول تدابير بناء الثقة بين الجانبين.

تأتي هذه التصريحات لتخفيف حدة الخلاف بين الدولتين على خلفية توقيع مذكرة التفاهم البحري والأمني بين ليبيا وتركيا وإبرام اتفاقية التنقيب والاستثمار في مجال الطاقة وهو ما اعتبرته اليونان يخالف القانون الدولي ويضر بمصالحها الاقتصادية.