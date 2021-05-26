لتثبيت هدنة غزة.. وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر والأردن

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى القاهرة، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، عقب التصعيد الأخير بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في غزة.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، بأن “بلينكن وصل الأربعاء، إلى القاهرة، في إطار جولة في الشرق الأوسط لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة”.

وتعتبر هذه أول زيارة لوزير خارجية الولايات المتحدة إلى مصر منذ وصوله منصبه.

وغادر بلينكن الكيان الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى مصر والأردن، متعهدا بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، وذلك مع ضمان عدم وقوع أي من المساعدات المخصصة إلى القطاع بأيدي حركة “حماس” المسيطرة عليه.

ووصف بلينكن في تصريحات للصحفيين أدلى بها في ساعات متأخرة من مساء أمس مصر والأردن بأنهما لاعبان رئيسيان في مساعي تحقيق التهدئة في المنطقة، مؤكدا أن القاهرة لعبت دورا مهما في إبرام الهدنة الأخيرة، فيما كانت عمّان على مدى سنين “صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة”، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

ويلتقي بلينكن، خلال زيارته التي تستمر ساعات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، بحسب إعلام محلي بينه جريدة “الشروق”.

وعقد بلينكن قبل ذلك مفاوضات مع كبار المسؤولين في الكيان الإسرائيلي ورام الله، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبدأ وقف لإطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، فجر الجمعة الماضية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن مقتل 287 بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.