لتجاوزات مالية وإدارية وتزوير.. النائب العام يوقف إي إجراءات لسداد مديونية العلاج في الأردن

أخطر النائب العام الصديق الصور، مصرف ليبيا المركزي، بوقف أي إجراءات إدارية أو مالية تفضي إلى سداد المبالغ المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الطبية من قبل المؤسسات العلاجية في الأردن، خلال السنوات الماضية.

وأوضح النائب العام في خطاب وجهه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء، أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقائع تزوير بيانات الخدمات الطبية لتحصيل قيم مالية مقدرة ب 436 مليون دولار، فضلا عن تجاوزات مالية وإدارية.

واسثتنى الخطاب الصادر عن مكتب النائب الصديق الصور، الإجراءات المتعلقة بسداد المبالغ المالية المترتبة عن الحالات التي مازالت تتلقى الخدمات الطبية.