لتجاوز الأزمة.. شركة الكهرباء تُناشد المواطنين التعاون التام

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، كافة المواطنين التعاون التام مع الشركة، وذلك لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة مع الطلب المتزايد على الطاقة.

وطالبت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعدم التعدي على منظومات المخطط الدفاعي المصممة لحماية الشبكة من الإظلام التام، منوهة بأنها قامت بإعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى عقب الإظلام التام الذي حصل في اليومين الماضيين والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

وفي هذا الصدد، حذرت الشركة العامة للكهرباء من العبث بهذه المنظومة وذلك لتفادي تكرار الإظلام التام.

كما نوهت الشركة بأنها تعمل طوال الفترة الماضية على مدار 24 ساعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية الذي سيكون ملموسا خلال الأسابيع القادمة، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

تناشد الشركة العامة للكهرباء كافة السادة المواطنين التعاون التام مع الشركة وذلك لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Montag, 21. September 2020