لتجاوز محنتها.. مؤسسة النفط تواصل دعم مدينة الأصابعة

تواصل المؤسسة الوطنية للنفط، تقديم الدعم والمساندة السريعة لمدينة الأصابعة، للتخفيف عن أهلها لتجاوز مصابهم، الناتج عن اندلاع سلسلة من الحرائق في عدد من المنازل، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية تستوجب تكاثف وتعاضد الجميع لتجاوزها.

وسيّرت المؤسسة الوطنية للنفط، “قافلة احتياجات عاجلة تضمنت معدات ومقتنيات ومفروشات واحتياجات الأطفال، وسيارة إسعاف ومولدات كهرباء وتموين، وذلك تحت إشراف فريق الأزمة الذي شكله رئيس مجلس إدارة المؤسسة”.

وبحسب المؤسسة، “رافق القافلة فريق طبي متخصص قام بجولة بالمرافق الطبية بالمدينة لتحديد الاحتياجات الضرورية للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وإسعاف المتضررين، وذلك برفقة مختصي الصحة بالمجلس البلدي للمدينة”.

وكانت المؤسسة، “لبت نداء الاستغاثة الذي أطلقته بلدية الأصابعة منذ البداية، بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حيث شاركت فرق الإطفاء باحترافية عالية في السيطرة على النيران التي اندلعت في عدد من المنازل”.