لتجديد الولاية للبعثة الأممية.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

أفاد موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت بأنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة خلال يوليو الجاري تليها مشاورات بشأن الحالة في ليبيا، ومن المتوقع أن يصوت على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي في 31 يوليو.

وذكر مجلس الأمن في تقرير عن الإجراءات المتوقعة تجاه ليبيا خلال يوليو الجاري، أنّ قرار تجديد ولاية البعثة الأممية من الممكن تضمينه بخيارات قد ينظر فيها الأعضاء حول زيادة القدرة الاستشارية للبعثة بخبراء إضافيين في المسائل الدستورية والانتخابية، بالإضافة لخيار آخر يتمثل في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان.

ورجح التقرير أيضا عقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته الـ 50 في 6 يوليو الجاري مع بعثة تقصي الحقائق، مع النظر في تقريره حول حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس بأمكانهم عقد اجتماع عبر الدائرة المغلقة بالتواصل المرئي مع ممثلين عن المجتمع المدني للمساعدة في توليد أفكار حول كيفية تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.