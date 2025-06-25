لتجنب المخالفات.. تذكير بأهمية الالتزام بالجدول الزمني للدعاية الانتخابية

أكدت منصة فلتر أن مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية- المجموعة الثانية 2025- لم تبدأ بعد، وأن موعدها سيكون بعد انتهاء مرحلة توزيع بطاقة الناخب.

وأوضحت المنصة أن العملية الانتخابية دخلت مراحلها الأخيرة، إلا أن مرحلة توزيع بطاقة الناخب لم تبدأ بعد، وهي الخطوة التي تسبق بدء الدعاية الانتخابية الرسمية.

وأكدت على أن أي نشاط دعائي يُرصد في الوقت الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعد رسميًا، وأن على الجميع انتظار الإعلان الرسمي عن بداية الدعاية لتفادي المخالفات التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وشددت منصة فلتر على أهمية استعداد المواطنين لاستلام بطاقاتهم بمجرد انطلاق مرحلة التوزيع، والتي تمثل خطوة حاسمة تمهد للمشاركة الفعلية في يوم الاقتراع.