لتحصين وقف إطلاق النار.. الجامعة العربية تؤكد على ضرورة إنهاء المواجهات المسلحة

أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء المواجهات المسلحة في ليبيا من خلال العمل على تحصين اتفاق وقف إطلاق النار وتفادي انهياره.

وقال المسؤول في بيان له إنّ الجامعة العربية، تتابع بقلق الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية مؤخرا مطالبا بالكف عن ترويع المدنيين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.

وشددت الجامعة على أهمية سعي المؤسسات الليبية نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.