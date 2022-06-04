لتحقيق السلم.. الحكومة الليبية تُؤكد ضرورة التحاور مع الجميع

استقبلت رئاسة الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، في مدينة سرت، قيادات ونخب وعدد من أهالي مدينة مصراتة.

وأثنى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في كلمة خلال اللقاء، على الدور الهام الذي تلعبه مدينة مصراته في تحقيق السلم والمصالحة في البلاد، بالإضافة إلى ضرورة التحاور مع الجميع واللجوء إلى الحلول السياسية ونبذ العنف.

كما شدّد باشاغا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة، واعتماد نظام اللامركزية لانصاف جميع المواطنين.

وشارك في الملتقى إلى جانب وزراء الحكومة الليبية، كل من الفريق سالم جحا، أحد القيادات العسكرية بمدينة مصراتة،

وسليمان الفقيه، عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، والشيخ أبو بكر الهريش، عضو المجلس البلدي السابق لمدينة مصراتة.