لتخفيض المهاجرين من ليبيا أو تونس.. «تاياني»: طلبنا تدخل مصر

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على التزام بلاده بالتعاون مع إيطاليا من أجل تقليل تدفقات الهجرة غير الشّرعية بشكل كبير في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف تاياني في مؤتمر صحفي من القاهرة أنّهم طلبوا من السّيسي تدخّل مصر حتى يكون هناك انخفاض في مغادرة المهاجرين غير الشّرعيّين سواء من ليبيا أو تونس.

وأكد تاياني التزام حكومة بلاده بمكافحة الهجرة غير الشّرعية والمتاجرين بالبشر، وأن مصر دولة كبيرة وبدون تعاونها من الصّعب حلّ هذه المشكلة، ومشدّدا أيضاً على أهميّة دور أوروبا والأمم المتحدة في هذا الصّدد