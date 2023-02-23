لتداعياتها الخطيرة.. رئيس النيجر: الوضع في ليبيا حساس للغاية

قال رئيس النيجر محمد بازوم إن الأزمة الليبية حساسة للغاية؛ لتداعياتها الخطيرة على المنطقة، ونتيجة لتنامي التدخلات الدولية في الشأن الليبي.

بازوم وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو ذكر أنّ القارة الإفريقية قد تكون الأفضل تجهيزًا لمعالجة هذه الأزمة من أجل إيجاد حل لها.

وأكّد بازوم دعم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وجهود اللجنة الإفريقية في الدفع بالعملية السياسية وتحقيق المصالحة في ليبيا التي أثمرت على إطلاق سراح عبد الله منصور مسؤول الأمن الداخلي في نظام القذافي من السجون.

هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي في ختام قمته السادسة والثلاثين، عزمه على تنظيم مؤتمر جامع للمصالحة في ليبيا، برعاية رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، الرئيس الكونغولي شريطة أن يعقد المؤتمر في ليبيا وأن يكون شاملا لكل الأطراف الليبية دون إقصاء.