لتسببه بقتل المدنيين الإسرائيلين.. أمين «جامعة الدول العربية» ينتقد هجوم 7 أكتوبر!

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رفضه عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، معتبراً أن الهجوم لم يكن مبرراً بسبب استهداف المدنيين الإسرائيليين.

وأضاف أبو الغيط في لقاء مع برنامج “على مسؤوليتي” بقناة صدى البلد أن المقاومة مسموح بها وفق القانون الدولي، لكن معالجة القضية الفلسطينية تبدأ بإنهاء الاحتلال وليس من الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن الغرب تجاهل الاحتلال واستمرار إذلال الفلسطينيين على مدى 30 عامًا.

وأوضح أن الهجوم على المدنيين الإسرائيليين يضع الفلسطينيين في موقع الضعف، قائلاً: “عندما تبدأ بقتل مدنيي العدو توقع أنه سيقتل مدنييك، أنت الطرف الأضعف الذي لا يمتلك دبابة أو مدفع أو طائرة”. وأكد أن المقاومة يجب أن تكون موجّهة ضد الجيش الإسرائيلي وليس المدنيين في منازلهم.

واعتبر أن الأوروبيين يدعمون إسرائيل “بشكل أعمى”، وأن هجوم 7 أكتوبر جاء لهم “على طبق من فضة”، ما سمح لإسرائيل بالتصرف بوحشية دون مراعاة القانون الدولي أو الإنسانية. وأضاف أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، إلا أن الولايات المتحدة لم تعترف بها على هذا الأساس، رغم سقوط آلاف الضحايا.

وشدد أبو الغيط على أن إسرائيل لم تفرض إرادتها في غزة رغم ما ارتكبته من جرائم، مشيراً إلى صمود الفلسطينيين في العودة لمسافات طويلة عدة مرات، معتبراً أن إرادة الصمود والسلام ستحقق الكثير للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مخطط التهجير القسري لم ينته بالكامل، لكنه لفت إلى نجاح جهود فلسطينية وعربية ومصرية في إحباط هذا المخطط، محذراً من أن تحسن الأوضاع لبعض السكان قد يزيد الرغبة بالهجرة.

كما أشار إلى أن إسرائيل ليست صاحبة سيادة كاملة، مؤكداً أن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم ضم الضفة الغربية جاء نتيجة إدراك الغرب للأضرار التي لحقت بصورة إسرائيل ومخالفتها للقيم الغربية.