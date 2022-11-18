لتسببه في اضطراب إداري ومالي.. النيابة تحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا في أوكرانيا

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس القائم على إدارة أعمال البعثة الليبية بأوكرانيا احتياطيا بتهم الإضرار بالمال العام وتسببه في اضطراب إداري ومالي.

وقال مكتب النائب العام إنّ رئيس النيابة بالمكتب أجرى تحقيقا مع المتهم الذي شغل قائما بالأعمال في البعثة الليبية بأوكرانيا في الفترة بين 2018 و2020.

وذكر مكتب النائب العام أنّ التحقيقات كشفت تفريط المتهم في حماية المال العام، مما سمح لتابعيه بتحصيل منافع غير جائزة قانونيا، إضافة إلى تعمُّده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.