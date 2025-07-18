لتسهيل الشحن البحري.. ليبيا تطلق نظام «البوابة الإلكترونية للتجارة» في ميناء الخمس

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عن تدشين نظام البوابة الإلكترونية للتجارة (PTS) في ميناء الخمس البحري، بهدف تبسيط إجراءات القطاع اللوجستي وتحسين كفاءة خدمات الشحن البحري.

وبحسب “حكومتنا”، يسمح النظام الجديد بإرسال إشعارات وصول السفن وبيانات الشحن إلكترونياً إلى مكتب التفتيش البحري، في إطار خطة شاملة لرقمنة العمليات التجارية، بالتعاون مع شبكة ليبيا للتجارة، ومصلحة الموانئ، والشركة الليبية للموانئ.

وفي سياق متصل، افتتحت الشبكة مكتبًا فنيًا داخل الميناء لتقديم الدعم الفني ومتابعة تنفيذ النظام، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المستوردين والمصدرين، بما ينسجم مع اللائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 637 لسنة 2024.

ويأتي إطلاق النظام ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الشفافية، وتقليص زمن الدورة التجارية، ورفع كفاءة المنافذ البحرية كجزء من استراتيجية التحول الرقمي في البلاد.