لتسهيل رحلات المعتمرين من الخارج.. السعودية تطلق خدمة «نسك عمرة» الرقمية

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، خدمة “نسك عمرة”، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم دون الحاجة إلى وسيط.

وتعد خدمة “نسك عمرة” من الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة، حيث تتيح للمستخدم اختيار باقات متكاملة تشمل التأشيرة والإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية والخدمات المساندة، أو تصميم باقات مخصصة حسب رغبات المعتمرين.

وتدعم المنصة الرقمية الجديدة سبع لغات، وتتوافق مع الأنظمة الحكومية لتوفير تجربة إلكترونية سلسة، مع خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، وتمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن **رؤية المملكة 2030**، التي تهدف إلى استضافة أكبر عدد ممكن من المسلمين وتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، فتحت المملكة لأول مرة أجواءها لطيران خاص أجنبي، في خطوة تؤكد الانفتاح على الخدمات الجوية وتسهيل وصول الزوار والمعتمرين، بالتوازي مع جهود تطوير البنية التحتية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة خطوات تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز مكانتها كمركز رئيسي لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الحداثة الرقمية وجودة الخدمات التقليدية.