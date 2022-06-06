لتسوية أوضاعهم المالية.. عمّال الكهرباء يصعدّون في احتجاجاتهم

بدء عمّال الكهرباء المرحلة الأولى من التصعيد بوقفات احتجاجية في عدة مدن في ليبيا ضمن حراك 6/6 للمطالبة بحقوقهم.

وطالب العمال في بيانات لهم الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة الليبية بزيادة المرتبات وصرف علاوتي الخطر والسكن والتأمين الصحي وصرف المستحقات المتأخرة ومستحقات المتوفين والمتقاعدين وتوفير معدات السلامة المهنية.

من جانبه قال رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء ناجي بن مسعود أنّ الحكومة أصدرت قبل فترة طويلة بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموظفين وتلبية طلباتهم وإلى اليوم يتم التلاعب بهم ولم تقم اللجنة بعملها.

وبيّن بن مسعود أنّهم نظموا وقفات احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب كونهما مركز سلطة القرار للاحتجاج والمطالبة بتسوية أوضاعنا المالية.