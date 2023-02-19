لتشكيل حكومة جديدة.. «عقيلة صالح» يقترح تشكيل لجنة مع مجلس الدولة

اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس ومثلهم من المستقلين لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.

عقيلة صالح وخلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية أوضح أنّ مهمة السلطة الجديدة هي توفير احتياجات المواطنين ومساعدة مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه.

وأشار عقيلة صالح إلى أنّ السلطة الجديدة تتولى أيضا إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع الثروة بين الليبيين، وفقا لتعبيره.

وتابع عقيلة أنّ مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليًا في ليبيا، وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات، ومنح الثقة وسحبها من الحُكومة.