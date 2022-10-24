لتطوير كوادره الأمنية.. «جهاز دعم الاستقرار» يُقيم دورة لضباط الصف

ضمن خططه الإستراتيحية لإعداد كوادر مؤهلين ومدربين، أعلن جهاز دعم الاستقرار عن فتح باب القبول للالتحاق بالدورة التدريبية الثانية لضباط الصف بمعهد التدريب التخصصي في العاصمة طرابلس.



واشترط الجهاز على المتقدمين للدورة ما يلي:

أن يكون ليبي الجنسية من أب وأم ليبيين

ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة

أن يكون لائقاً صحيا

ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره

هذا وسيتحصل المتدربون على منحة شهرية أثناء فترة تدريبهم.

ونوه جهاز دعم الاستقرار إلى باب القبول مفتوح إلى غاية الـ5 من شهر نوفمبر القادم.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: