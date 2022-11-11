لتعزيز استقرار المنطقة.. تونس تحتضن مؤتمر حول التعاون عبر الحدود

أعلنت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا ناتالينا شيا عزم البعثة عقد مؤتمر إقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل الإفريقي.

وأوضحت ناتالينا شيا عبر تغريدة لها أنّ المؤتمر الذي ستنعقد فعالياته يومي 22-23 من نوفمبر الجاري بدولة تونس يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة.

ولفتت ناتالينا شيا إلى أنّ فعاليات المؤتمر ستنعقد بمشاركة وفود سياسية وفنية من ليبيا ودول الساحل الإفريقي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وكذلك المنظمات الدولية.