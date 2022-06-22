لتعزيز الاستثمار والتعاون التجاري.. وفد إسرائيلي يحط رحاله في المغرب

بحث مسؤولون إسرائيليون ومغاربة، تشجيع الاستثمار، وتبادل السياحة، ودعم التعاون التجاري، وجلب عمال من المغرب إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، إنّ رئيس الدائرة السياسية الاستراتيجية بوزارة الخارجية الاسرائيلية، ألون بار، قام بزيارة اليوم الأربعاء إلى المغرب، لإجراء مباحثات سياسية مع نظيره المغربي.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنّه ترأس رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية المغربي، فؤاد أخرف، الحوار المشترك عن الجانب المغربي.

وأوضحت الحارجية الإسرائيلية أنّ الهدف من الحوار هو مناقشة السياسة التي يمكن من خلالها تعميق التعاون الثنائي، مع التركيز على جلب العمّال المغاربة إلى إسرائيل، وتشجيع الاستثمار وتبادل السياحة ودعم التعاون التجاري.

واشارت الخارجية الإسرائلية أنّ الحوار تناول إطار الهيكل الإقليمي وخطوات المتابعة التي اتفق عليها الطرفان في إطار (قمة النقب) التي عقدت بمبادرة من وزير الخارجية يائير لابيد في مارس من هذا العام.

وفي 10 ديسمبر عام 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقّعت الحكومة المغربية إعلانا مشتركا مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.