لتعزيز التعاون الأمني.. السفينة «لايو إس إس ماونت وينتي» ترسو في ميناء طرابلس

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عن “وصول السفينة الحربية “يو إس إس ماونت ويتني” إلى ميناء طرابلس، وذلك بعد توقفها في تونس”. وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالات الأمن والدفاع”.

وأفادت السفارة، في بيان صادر اليوم الأحد، “أن السفينة على متنها وفد رفيع المستوى يضم قائد الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، الأدميرال جيه تي أندرسون، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت”.

وذكرت السفارة أن “زيارة الوفد تشمل العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، حيث سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الليبيين لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني، بالإضافة إلى العمل على دعم الاستقرار الإقليمي”.

وأكدت السفارة الأمريكية أن “هذه الزيارة تعكس التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم وحدة ليبيا وسيادتها، وبناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعب الليبي وتعزز الأمن في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا”.