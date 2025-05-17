لتعزيز التعاون الاقتصادي.. روسيا وأفغانستان توقّعان خمس مذكرات تفاهم

تشهد العلاقات بين روسيا وأفغانستان تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع سعي الجانبين إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، وفي ظل التغيرات الإقليمية والدولية، برزت موسكو كلاعب فاعل يسعى إلى الانخراط في ملفات التنمية والاستثمار داخل أفغانستان، في حين تبدي كابول اهتماماً متزايداً بتوسيع شراكاتها مع القوى الإقليمية، سعياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الوطنية، وتأتي الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين كمؤشر على الرغبة المشتركة في دفع العلاقات نحو آفاق أكثر شمولاً واستدامة.

ووقّعت روسيا وأفغانستان خمس مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك خلال منتدى الأعمال الأفغاني الروسي الذي انعقد ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان” في دورته السادسة عشرة.

وأفاد مكتب نائب رئيس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية للشؤون الاقتصادية أن مراسم التوقيع جرت بحضور عبد الغني برادار أخوند، نائب رئيس وزراء أفغانستان، وأليكسي أوفرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

ووفق البيان الرسمي، شملت مذكرات التفاهم مجالات النقل والترانزيت، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والطيران المدني في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية بين غرفتي التجارة والصناعة الروسية والأفغانية، كما تطرقت الاتفاقيات إلى تطوير التعاون بين كبرى الشركات الخاصة في البلدين، لا سيما في مجالات استكشاف وإنتاج ومعالجة النفط والغاز داخل الأراضي الأفغانية، وتضمنت المذكرات كذلك خططًا لتعزيز التجارة الإقليمية، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مجمع صناعي ولوجستي يُسهم في دعم الحركة التجارية وتسهيل تدفق البضائع بين البلدين والمنطقة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، خاصة في ظل التوجه الروسي نحو توطيد العلاقات مع دول العالم الإسلامي، وفي مقدمتها دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا، بما فيها أفغانستان.

The Office of the Deputy Prime Minister for Economic Affairs announced in a statement that Mullah Abdul Ghani Baradar, the economic deputy of the prime minister, spoke at the 16th International Economic Forum being held in Kazan, Russia.



At the event, Mullah Baradar emphasized… pic.twitter.com/NKmtsnLBat — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) May 16, 2025

According to a post by the Office of the Deputy Prime Minister for Economic Affairs, five agreements were signed between Afghanistan and the Russian Federation in the presence of Mullah Abdul Ghani Baradar, deputy prime minister for economic affairs, and Alexey Overchuk, deputy… pic.twitter.com/tmhChZHLHx — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) May 16, 2025