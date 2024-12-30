لتعزيز التعاون الاقتصادي.. ليبيا والمغرب يبحثان استئناف الربط الجوي والبحري

على هامش الدورة الاستثنائية 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط، عقد وزير النقل واللوجيستيك المغربي عبد الصمد قيو، اجتماع عمل مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي.

وبحسب وزارة النقل المغربية، “أشاد الطرفان بجودة وتميز روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيا الشقيقة، كما أكدا على الإرادة المشتركة لتطوير التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع النقل”.

وأعرب الشهوبي، “عن رغبة بلاده في إعادة الربط الجوي بين البلدين، من أجل تشجيع وتقوية الربط والتبادل الاقتصادي بين المغرب وليبيا، والمساهمة في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات”.

وأضاف أن “بلاده تعتزم الانخراط في أي مبادرة لفتح خط بحري بين البلدين لتشجيع المبادلات بين البلدين”.

من جهته، أكد قيوح، “استعداد الوزارة للعمل من أجل تطوير التعاون الثنائي في قطاع النقل بين البلدين”.

واتفق الطرفان على “تكثيف اجتماعات اللجان التقنية الثنائية لتباحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات النقل”.

يذكر أن “حركة الطيران بين البلدين توقفت منذ فبراير 2015 عندما فرضت السلطات المغربية قيودا أمنية شملت منع الطائرات الليبية من دخول أجواء المملكة”.