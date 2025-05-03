في أول زيارة منذ عقد.. «الزوبي» يبحث تعزيز التعاون العسكري في البنتاغون

استقبلت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، اليوم السبت، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي، في أول زيارة رسمية لمسؤول من وزارة الدفاع الليبية إلى البنتاغون منذ أكثر من 10 سنوات.

وعقد الزوبي سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم نائب مساعد وزير الدفاع ومدير شؤون إفريقيا في مكتب وزير الدفاع، ديفيد كيت، ومديرة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في هيئة رئاسة الأركان العامة، اللواء بحار إيرين أوسبورن.

وشارك في الاجتماعات أيضًا عدد من الضباط والمسؤولين الأمريكيين المعنيين بالملف الليبي، من ضمنهم الملحق العسكري الأمريكي في ليبيا، المقدم إيثن إروين، والمقدم سبينسر بروبست من مكتب شمال إفريقيا، والمقدم توماس كلارك من هيئة رئاسة الأركان العامة.

وتركزت المحادثات على بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع تطلعات ليبيا لإعادة بناء مؤسساتها الدفاعية على أسس مهنية حديثة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه ليبيا جهودًا متواصلة لإعادة هيكلة قطاعها الأمني والدفاعي، وسط دعم دولي متزايد لجهود الاستقرار وإعادة البناء.

ومن المقرر أن يواصل وكيل وزارة الدفاع الليبي زيارته إلى الولايات المتحدة بالمشاركة في فعاليات “أسبوع العمليات الخاصة 2025″، الذي يُعقد في مدينة تامبا بولاية فلوريدا خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو، بمشاركة واسعة من وفود وزارات الدفاع وقادة القوات الخاصة من مختلف دول العالم.