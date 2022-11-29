لتعزيز التعاون المشترك.. وفد حكومي ليبي يزور تونس

أفادت الحكومة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي الأربعاء والخميس، تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.

وأوضحت الحكومة في بلاغ صحفي، أن الدبيبة سيرافقه وفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، لبحث مجالات التعاون بين البلدين، كما ستكون الزيارة مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين.

من جانبه أفاد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيزور تونس غداً الأربعاء، رفقة محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، وذلك للتباحث حول الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية.