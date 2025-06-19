لتعزيز التعاون بمجال التدريب الأمني.. توقيع مذكرة تفاهم بين المباحث الجنائية والدرك التركي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز المباحث الجنائية الليبي والقيادة العامة للدرك التركي، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الداخلية في ليبيا وتركيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مندوب عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وعدد من ضباط جهاز المباحث الجنائية.

وتضمنت المذكرة دعم الجهاز بعدد من كلاب الأثر المتخصصة، بهدف تعزيز قدراته في مجالات التتبع والكشف، باستخدام أحدث الوسائل التقنية المعتمدة دوليًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية للارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية، من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف الفرق المتخصصة في استخدام كلاب الأثر، بما يسهم في تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها.