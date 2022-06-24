لتعزيز التعاون بين البلدين.. «المنقوش» تلتقي نظيرها النمساوي

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة المنقوش العاصمة النمساوية فيينا، حيث ناقشت التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود ومجال النفط في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وزارة الخارجية، فقد تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية والدولية، كما ثمنت المنقوش دعم النمسا لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الاستقرار في ليبيا، بحسب الوزارة.